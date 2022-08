Centri che si dicono capaci di “curare” l’omosessualità, insorge il Ministero della salute: Non è una malattia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Ministero della salute vietnamita ha inviato un documento a tutta la rete del sistema sanitario, sia nazionale che locale, chiedendo di rettificare gli annunci dei Centri che si dichiarano capaci di “curare” l’omosessualità, in quanto l’omosessualità non è una malattia e quindi la sua “cura” non ha fondamento alcuno. Il documento si è reso necessario a seguito di svariate denunce della comunità LGTB per esami medici e trattamenti forzati. Tolta dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali nel 1974 e cancellata dall’elenco dei disturbi mentali dell’Organizzazione mondiale della sanità nel 1990, l’omosessualità soffre ancora di uno stigma che deve essere rimosso ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilvietnamita ha inviato un documento a tutta la rete del sistema sanitario, sia nazionale che locale, chiedendo di rettificare gli annunci deiche si dichiaranodi “, in quantonon è unae quindi la sua “cura” non ha fondamento alcuno. Il documento si è reso necessario a seguito di svariate denuncecomunità LGTB per esami medici e trattamenti forzati. Tolta dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali nel 1974 e cancellata dall’elenco dei disturbi mentali dell’Organizzazione mondialesanità nel 1990,soffre ancora di uno stigma che deve essere rimosso ...

