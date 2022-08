Bonus Fiere 2022, contributo a fondo perduto per le imprese: domande entro il 9 settembre (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non solo provvedimenti contro il caro bolletta e il caro carburanti, l’esecutivo punta ad erogare forme di ristoro anche al settore fieristico, sicuramente tra quelli più colpiti durante la pandemia. Per questo il Governo ha inserito delle forme di agevolazioni all’interno del pacchetto di interventi contenuti nel Decreto Aiuti Bis. Cos’è il Bonus Fiere 2022 La misura riguarda il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, dal valore massimo di diecimila euro. Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario. Requisiti Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di 34 milioni per l’anno in corso. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non solo provvedimenti contro il caro bolletta e il caro carburanti, l’esecutivo punta ad erogare forme di ristoro anche al settore fieristico, sicuramente tra quelli più colpiti durante la pandemia. Per questo il Governo ha inserito delle forme di agevolazioni all’interno del pacchetto di interventi contenuti nel Decreto Aiuti Bis. Cos’è ilLa misura riguarda il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalleper la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, dal valore massimo di diecimila euro. Il Buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario. Requisiti Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di 34 milioni per l’anno in corso. ...

CorriereCitta : Bonus Fiere 2022, contributo a fondo perduto per le imprese: domande entro il 9 settembre - kornfeind : Top news today: Aiuti bis, arriva il Bonus fiere: ecco cos’è e come richiederlo | TTG Italia… - ttgitalia : Tutti i dettagli sul Bonus Fiere del Decreto #aiutibis per le aziende che vogliono partecipare a eventi fieristici.… - MattinoDiVerona : Bonus Fiere, Danese: “Nuovo decreto colma vuoto in favore del Made in Italy” Leggi tutto: - news_modena : Imprese: Fiorini (Lega), via libera a bonus fiere, nuove risorse per il Made in Italy -