Rocchi: «Arbitri pronti per la Serie A» (Di martedì 9 agosto 2022) «Visto anche il tempo del raduno di quest’anno, in una fase prossima all’inizio dei campionati, gli Arbitri sono arrivati già ben preparati, come abbiamo verificato dai primi test. Quindi siamo soddisfatti». Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, in ritiro a Sportilia con la sua squadra, guarda al via del campionato con serenità e in merito alla Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 agosto 2022) «Visto anche il tempo del raduno di quest’anno, in una fase prossima all’inizio dei campionati, glisono arrivati già ben preparati, come abbiamo verificato dai primi test. Quindi siamo soddisfatti». Il designatore arbitrale Gianluca, in ritiro a Sportilia con la sua squadra, guarda al via del campionato con serenità e in merito alla Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Rocchi: «La scorsa stagione una delle migliori pagine arbitrali degli ultimi anni: ora siamo pronti per ripartire»… - Ftbnews24 : Serie A, senti Rocchi: “Arbitri preparati come dimostrano i primi test” #SerieA - CalcioNews24 : Il designatore #Rocchi sugli arbitri in vista della nuova #SerieA ??? - FcInterNewsit : Serie A, Rocchi: 'Gli arbitri sono pronti fisicamente, son soddisfatto' - Luxgraph : Rocchi dal ritiro degli arbitri: 'Sono atleti al 100%. Open day? Bella idea' -