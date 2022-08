Real Madrid-Eintracht | Glasner | “Dobbiamo giocare con sicurezza”

(Di martedì 9 agosto 2022) “Ilpunta molto sul possesso, noi dovremo essere compatti,con, grande entusiasmo e grande spirito. I dettagli saranno decisivi. Possiamo creargli dei problemi. L’obiettivo è chiaro: vogliamo conquistare il trofeo”. Parola di Oliver, tecnico dell’Francoforte, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Supercoppa Europea contro ildi Carlo Ancelotti, in programma ad Helsinki. Su Karim Benzema: “Dovremo difenderci bene, lui è molto bravo a muoversi in area e ha grande qualità in fase di rifinitura. L’importante è anche impedire a centrocampisti come Vinicius, Valverde, Rodrigo e chiunque altro giocherà di servire Benzema”. L’attesa in casaè alta: “Non vediamo ...

tancredipalmeri : Juventus letteralmente messa in mezzo dal palleggio del Real Madrid: ogni singolo giocatore partecipa al possesso… - sportface2016 : #RealMadridEintracht, #Glasner è carico: 'Dobbiamo giocare con sicurezza' - Coloriousparte6 : RT @Maldi___: Si vergognassero e andassero a tifare Real Madrid - Frances54325203 : RT @Maldi___: Si vergognassero e andassero a tifare Real Madrid - LeviAck8_ : RT @Maldi___: Si vergognassero e andassero a tifare Real Madrid -

Commenta per primo Il centrocampista croato del, Luka Modric è già in forma per la prossima stagione.Il sogno magari sarebbe quello di giocare l'anno prossimo la partita che vede stavolta ilcome protagonista in qualità di campione d'Europa , anche se partendo dai preliminari ...“Il Real Madrid punta molto sul possesso, noi dovremo essere compatti, giocare con sicurezza, grande entusiasmo e grande spirito. I dettagli saranno decisivi. Possiamo creargli dei problemi.Real Madrid-Eintracht, le dichiarazioni di Carlo Ancelotti in conferenza stampa: "Pronti per la Supercoppa. Benzema non si può sostituire" ...