L’Fbi perquisisce il resort di Trump a Mar-a-Lago, aperta la cassaforte, portati via scatoloni di documenti (Di martedì 9 agosto 2022) Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, gli investigatori delL’Fbi fanno irruzione nella proprietà privata di un ex-presidente ed esibendo un mandato di perquisizione entrano nel resort Mar-a-Lago di Donald Trump a Palm Beach, in Florida portando poi via scatole piene di documenti. Gli agenti delL’Fbi, rivela la Cnn citando tre fonti, hanno mostrato un mandato di perquisizione ottenuto nell’ambito di un’indagine che l’agenzia federale sta conducendo sul trattamento dei documenti presidenziali, compreso materiale riservato che Trump avrebbe potuto conservare nella sua casa in Florida. E, secondo il Guardian, questo configurerebbe una nuova probabile causa di violazione della legge federale sulla gestione dei documenti della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 agosto 2022) Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, gli investigatori delfanno irruzione nella proprietà privata di un ex-presidente ed esibendo un mandato di perquisizione entrano nelMar-a-di Donalda Palm Beach, in Florida portando poi via scatole piene di. Gli agenti del, rivela la Cnn citando tre fonti, hanno mostrato un mandato di perquisizione ottenuto nell’ambito di un’indagine che l’agenzia federale sta conducendo sul trattamento deipresidenziali, compreso materiale riservato cheavrebbe potuto conservare nella sua casa in Florida. E, secondo il Guardian, questo configurerebbe una nuova probabile causa di violazione della legge federale sulla gestione deidella ...

