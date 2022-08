Gas: avvio in calo ( - 1%) a 190 euro al Megawattora (Di martedì 9 agosto 2022) Primi scambi in territorio negativo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, il listino di riferimento per l'europa: il metano quota sui 190 euro al Megawattora, in calo dell'1% rispetto alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Primi scambi in territorio negativo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, il listino di riferimento per l'pa: il metano quota sui 190al, indell'1% rispetto alla ...

fisco24_info : Gas: avvio in calo (-1%) a 190 euro al Megawattora: Ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa - classcnbc : BORSE EUROPEE, AVVIO DEBOLE ????+0,03% ????-0,1% ????-0,2% ????-0,07% A Piazza Affari maglia rosa per Diasorin (+1,2%), U… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Primi scambi in ribasso per il prezzo del gas naturale: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il meta… - gazzettanapoli : Primi scambi in ribasso per il prezzo del gas naturale: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il m… - Gazzettadmilano : Primi scambi in ribasso per il prezzo del gas naturale: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il m… -