“Fermi tutti!”. Nilufar Addati di UeD beccata in dolce compagnia. Le indagini e l’ex tronista costretta a parlare (Di martedì 9 agosto 2022) Nilufar Addati è stata una delle protagoniste delle passate edizioni di Uomini e Donne. La ragazza 24enne vi ha preso parte fra il 2017 e il 2018 prima nel ruolo di corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi e poi in veste di tronista del programma. La sua scelta alla fine è ricaduta sul corteggiatore Giordano Mazzocchi, con il quale ha successivamente partecipato all’edizione di Temptation Island Vip andata in onda nel 2018. La relazione tra loro due ha fatto sognare i telespettatori è durata fino agli inizi del 2019, quando Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno deciso di prendersi una pausa in seguito a litigi ed incomprensioni. Nei mesi successivi alcune voci li hanno visti riavvicinarsi e chiarire, tuttavia i due non sono più riusciti a ristabilire un equilibrio nel loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022)è stata una delle protagoniste delle passate edizioni di Uomini e Donne. La ragazza 24enne vi ha preso parte fra il 2017 e il 2018 prima nel ruolo di corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi e poi in veste didel programma. La sua scelta alla fine è ricaduta sul corteggiatore Giordano Mazzocchi, con il quale ha successivamente partecipato all’edizione di Temptation Island Vip andata in onda nel 2018. La relazione tra loro due ha fatto sognare i telespettatori è durata fino agli inizi del 2019, quandoe Giordano Mazzocchi hanno deciso di prendersi una pausa in seguito a litigi ed incomprensioni. Nei mesi successivi alcune voci li hanno visti riavvicinarsi e chiarire, tuttavia i due non sono più riusciti a ristabilire un equilibrio nel loro ...

MoiMirue : RT @gildapirata: Fermi tutti. Il 25 Settembre abbiamo una grande occasione per cambiare il nostro Bel Paese. PAPPALARDO! (Le maiuscole aiu… - GiuliaOrlando2 : FERMI TUTTI FERMI - fantprecario : @burz @Moonlightshad1 No, tutti fermi, immobili a vedere il mostro che cresceva. Già alla ricerca del meno peggio,… - semprelibri : RT @zuccaro_sonia: Ho pregato la bella stella tutti i Santi del Paradiso che il Signore fermi la guerra che il mio amato torni al paese. O… - PaganiStella : @NikSovversivo No, fermi tutti. Le gare di rutti hanno una loro dignità. Non svilitele. Pliiiiis -