Etichette termoadesive per l’asilo | come realizzarle a casa e dove trovarle

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 9 agosto 2022) Quando i bambini iniziano ad andare ali genitori devono preparare tutto l’occorrente nel loro zainetto; le indicazioni per il corredo per il nido, ad esempio, variano da una struttura all’altra, ma ci sono alcune “dritte” che valgono un po’ per tutti. Alcuni esempi? I ricambi, prima di tutto. I bambini (soprattutto quelli più piccoli) tendono a sporcarsi molto e spesso, motivo per cui un paio di body o di mutandine di riserva da tenere nello zainetto non fanno mai male, cosìpure un paio di calzini e dei bavaglini. Spesso però il vero problema che si pone èfare a non perdere tutte queste cose: è molto facile, infatti, soprattutto in mezzo a tanti bambini, confondersi, lasciare le cose in un posto e poi dimenticarsene, o scambiarle. Per questo è bene chiamare le cose con il nome del bambino cui appartengono. ...