Di Marzio – Napoli vicinissimo a Simeone: trovata l'intesa col Verona

Calciomercato Napoli Sky Sport con Gianluca Di Marzio danno Giovanni Simeone vicinissimo al club di Aurelio De Laurentiis. Il club sta perfezionando la cessione di Andrea Petagna al Monza, questo dà il via all'arrivo di Simeone in azzurro. Il giocatore argentino ha già deciso di vestire la maglia del Napoli ed ha accettato l'offerta economica, tanto che nelle scorse settimane ha rifiutato anche le avance del Borussia Dortmund e di altri club inglesi e francesi.

Simeone al Napoli: ai dettagli

Gianluca Di Marzio di Sky su Simone al Napoli fa sapere che la chiusura della trattativa è vicinissima. Ecco le cifre del trasferimento dal Verona al Napoli: "L'operazione dovrebbe chiudersi sulla ...

