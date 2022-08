Di Battista in video parla del perché non si candida: “Non mi fido di Grillo, sotto di lui non ci sto. Conte galantuomo, ma non ci sono le condizioni” (Di martedì 9 agosto 2022) “Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche”. L’ex deputato M5s Alessandro Di Battista ha registrato un video per spiegare la decisione di non autocandidarsi alle parlamentarie del Movimento 5 stelle. Una scelta che ha valuto fino all’ultimo, fino però a cambiare idea. “Ho parlato con Conte e ho compreso che ci sono molte componenti nell’attuale M5s che non mi vogliono”, ha detto. “Da Beppe Grillo passando per Roberto Fico: non mi vogliono, per una serie di ragioni”. In particolare, proprio parlando del garante, Di Battista ha aggiunto: “Politicamente oggi non mi fido di Beppe Grillo, che ancora in parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) “Non ritengo ci siano leper una miatura alle prossime elezioni politiche”. L’ex deputato M5s Alessandro Diha registrato unper spiegare la decisione di non autorsi allementarie del Movimento 5 stelle. Una scelta che ha valuto fino all’ultimo, fino però a cambiare idea. “Hoto cone ho compreso che cimolte componenti nell’attuale M5s che non mi vogliono”, ha detto. “Da Beppepassando per Roberto Fico: non mi vogliono, per una serie di ragioni”. In particolare, propriondo del garante, Diha aggiunto: “Politicamente oggi non midi Beppe, che ancora in parte ...

