Das Boot 3 su Sky verso il finale di stagione, trame episodi 9 e 16 agosto con lo scoppio di una bomba (Di martedì 9 agosto 2022) Das Boot 3 su Sky si avvicina al finale di stagione con gli episodi in onda il 9 agosto. La serie racconta il secondo conflitto mondiale con la nuova stagione che ripercorre gli orrori della guerra dall'inedito punto di vista dell'esercito tedesco e delle sue flotte sottomarine. La serie intreccia diverse storie, spostandosi dalle acque di La Rochelle a Lisbona fino a Kiel. Stasera si parte con l'episodio 3×07 dal titolo Un carico prezioso, di cui vi riportiamo la sinossi: Lo U-949 riceve un carico d'oro da un sottomarino giapponese mentre una tempesta rende la navigazione difficoltosa. Forster rivela a Gardiner i suoi sospetti. A seguire, l'episodio 3×08 intitolato Salvataggio: L'esplosione di una bomba sorprende Forster e ...

