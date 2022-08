Covid oggi Toscana, 2.237 contagi e 17 morti: bollettino 9 agosto (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 2.237 i nuovi contagi da coronavirua oggi, 9 agosto 2022, secono il bollettino Covid della Regione. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.257.138 (92,8% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.577 tamponi molecolari e 13.597 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,7% è risultato positivo. Si registrano 17 nuovi decessi. I ricoverati sono 574 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in più). oggi si registrano 17 nuovi decessi: 8 uomini e 9 donne con un’età media di 82,9 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 86.887, -0,4% rispetto a ieri. L’età media dei 2.237 nuovi positivi odierni ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Insono 2.237 i nuovida coronavirua, 92022, secono ildella Regione. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.257.138 (92,8% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.577 tamponi molecolari e 13.597 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,7% è risultato positivo. Si registrano 17 nuovi decessi. I ricoverati sono 574 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in più).si registrano 17 nuovi decessi: 8 uomini e 9 donne con un’età media di 82,9 anni. Gli attualmente positivi sono86.887, -0,4% rispetto a ieri. L’età media dei 2.237 nuovi positivi odierni ...

TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - MaxBertoni1 : RT @GranozioRanieri: AstraZeneca AG ha annunciato oggi di non voler proseguire la procedura di omologazione del suo vaccino anti-COVID-19 i… - infoitinterno : Covid, le notizie di oggi. In Italia tasso di positività al 15,8% - Bad_Linhat : RT @GranozioRanieri: AstraZeneca AG ha annunciato oggi di non voler proseguire la procedura di omologazione del suo vaccino anti-COVID-19 i… -