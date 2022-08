Calenda-Renzi, prove di terzo polo. Ma Carfagna si sfila: "Non sarò io la leader" (Di martedì 9 agosto 2022) Il dialogo c'è e ci sono le premesse, ma come in tutte le trattative che si rispettano sono i dettagli a fare la differenza. L'accordo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda è "a buon punto", confermano fonti autorevoli che stanno seguendo da vicino il confronto, ma "ancora non c'è", dice a chiare lettere l'ex ministro dello Sviluppo economico. I colpi di scena, tuttavia, sono dietro l'angolo. Per questo l'incontro tra i due leader non si è ancora consumato e si svolgerà solo a intesa chiusa. "Non parlo più di accordi finché sono stati siglati col sangue", chiosa Calenda, mentre le bocche restano cucite. Tema non trascurabile, tra gli altri, la presenza, indubbiamente ingombrante, delle due personalità. "Nel terzo polo ci sarà una leadership, lo decideremo - assicura ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) Il dialogo c'è e ci sono le premesse, ma come in tutte le trattative che si rispettano sono i dettagli a fare la differenza. L'accordo tra Matteoe Carloè "a buon punto", confermano fonti autorevoli che stanno seguendo da vicino il confronto, ma "ancora non c'è", dice a chiare lettere l'ex ministro dello Sviluppo economico. I colpi di scena, tuttavia, sono dietro l'angolo. Per questo l'incontro tra i duenon si è ancora consumato e si svolgerà solo a intesa chiusa. "Non parlo più di accordi finché sono stati siglati col sangue", chiosa, mentre le bocche restano cucite. Tema non trascurabile, tra gli altri, la presenza, indubbiamente ingombrante, delle due personalità. "Nelci sarà unaship, lo decideremo - assicura ...

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - matteosalvinimi : Mentre Calenda, Renzi, Letta, Di Maio e Speranza giocano e litigano, la Lega propone di estendere la Flat Tax al 15… - dopiot : RT @danoris2110: Auspico con forza un'alleanza tra Renzi e Calenda. La sera delle elezioni sarà uno spasso vederli arrivare alle mani, dura… - giorgiagennari : RT @VittorioXlater: Per ora mi sembra che non stiano sbagliando una mossa. L'idea di un ticket Bonetti Carfagna è centratissima. #Renzi #Ca… -