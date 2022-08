Bernabè, Dazn: «L’accordo Dazn-Sky è «un’occasione per il rafforzamento digitale del Paese» (Di martedì 9 agosto 2022) Franco Bernabe?, 74 anni, due volte ceo di Telecom Italia, da febbraio senior strategic advisor di Dazn, analizza sul Sole24Ore la reale portata delL’accordo tra Dazn e Sky che è importante non solo dal punto di vista commerciale e? «un’occasione per il rafforzamento digitale del Paese». Da punto di vista dei tifosi questo accordo significa sperare di non restare di fronte ad una rotella che gira in attesa di poter vedere la propria squadra giocare, una situazione più che fastidiosa per chi paga un abbonamento Non c’e? dubbio. Percezioni diverse fra i clienti che usano tecnologie differenti non sono tollerabili. Tutto quello che e? accaduto agli inizi ha comunque rappresentato uno stimolo fortissimo per “dare il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 agosto 2022) Franco Bernabe?, 74 anni, due volte ceo di Telecom Italia, da febbraio senior strategic advisor di, analizza sul Sole24Ore la reale portata deltrae Sky che è importante non solo dal punto di vista commerciale e? «per ildel». Da punto di vista dei tifosi questo accordo significa sperare di non restare di fronte ad una rotella che gira in attesa di poter vedere la propria squadra giocare, una situazione più che fastidiosa per chi paga un abbonamento Non c’e? dubbio. Percezioni diverse fra i clienti che usano tecnologie differenti non sono tollerabili. Tutto quello che e? accaduto agli inizi ha comunque rappresentato uno stimolo fortissimo per “dare il ...

