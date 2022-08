WWE: Karrion Kross sarà un top heel a Smackdown dopo Roman Reigns (Di lunedì 8 agosto 2022) Durante il segmento finale dell’ultima puntata di Smackdown fra il WWE Undisputed Universal Champion Roman Reigns e il suo prossimo sfidante Drew McIntyre, hanno fatto il loro ritorno Karrion Kross e Scarlett Bordeaux che erano stati licenziati un anno fa. Il ritorno all’arena non ha ricevuto una grandissima ovazione ma sul wrestling web le voci a riguardo non si sono mai fermate. Top heel Kross ha attaccato Drew McIntyre e sembra aver puntato il mirino anche su Reigns e sulle sue cinture. L’attacco ai danni di McIntyre non è stato poi così casuale, infatti Kross ha attaccato il top babyface di Smackdown e venendo poi listato nel roster dello show blu, Karrion Kross è ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 8 agosto 2022) Durante il segmento finale dell’ultima puntata difra il WWE Undisputed Universal Champione il suo prossimo sfidante Drew McIntyre, hanno fatto il loro ritornoe Scarlett Bordeaux che erano stati licenziati un anno fa. Il ritorno all’arena non ha ricevuto una grandissima ovazione ma sul wrestling web le voci a riguardo non si sono mai fermate. Topha attaccato Drew McIntyre e sembra aver puntato il mirino anche sue sulle sue cinture. L’attacco ai danni di McIntyre non è stato poi così casuale, infattiha attaccato il top babyface die venendo poi listato nel roster dello show blu,è ...

