Valle Caudina, il 10 agosto una serata dedicata a Gigi Proietti (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn viaggio attraverso le frasi e le espressioni che Proietti ha regalato al nostro linguaggio. Una raccolta di “storie e sonetti fuori da ogni regola, capaci di far ridere e di commuovere, e che dimostrano ancora una volta il talento di un narratore e di un sonettaro satirico”. Mercoledì sera, nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale Pignatelli di San Martino Valle Caudina, si svolgerà una serata dedicata a Gigi Proietti, il grande artista romano scomparso due anni fa. Ospite del Festival Culturale “Opulentia” sarà la figlia del celebre attore, Carlotta, che presenterà il libro “Ndo cojo, cojo, sonetti e sberleffi fuori da ogni regola”, un volume a cura di Sagitta Alter e pubblicato da Rizzoli, in cui sono stati raccolti circa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn viaggio attraverso le frasi e le espressioni cheha regalato al nostro linguaggio. Una raccolta di “storie e sonetti fuori da ogni regola, capaci di far ridere e di commuovere, e che dimostrano ancora una volta il talento di un narratore e di un sonettaro satirico”. Mercoledì sera, nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale Pignatelli di San Martino, si svolgerà una, il grande artista romano scomparso due anni fa. Ospite del Festival Culturale “Opulentia” sarà la figlia del celebre attore, Carlotta, che presenterà il libro “Ndo cojo, cojo, sonetti e sberleffi fuori da ogni regola”, un volume a cura di Sagitta Alter e pubblicato da Rizzoli, in cui sono stati raccolti circa ...

TeleradioNews : È scontro in consiglio comunale a S. Martino Valle Caudina. L’opposizione consiliare Alternativa per San Martino g… - giannigosta : S.Martino Valle Caudina (AV). Bilancio comunale, scontro in assise: l’opposizione ‘Alternativa’ abbandona l’aula - TeleradioNews : S.Martino Valle Caudina (AV). Bilancio comunale, scontro in assise: l'opposizione 'Alternativa' abbandona l'aula -… - mareartproject : ?? Marea è tornata a Praiano dopo due giorni tra le verdi onde di San Martino Valle Caudina ospite di Interferenze N… - capiroxi : @VivianaDesio Fuori dall'Irpinia e dalla valle caudina non capiranno l'epiteto .... -