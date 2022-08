Uomini e Donne | “Voglio farlo” | annuncio clamoroso | abbandona il suo passato

Leggi su direttanews

(Di lunedì 8 agosto 2022) Un noto ex cavaliere didecide di cambiare strada: dice addio alla tv per impegnarsi in un nuovo progetto-e-(Witty tv)Non tutti coloro che partecipano apoi riescono ad avere una carriera in tv: molti volti riescono a diventare noti tramite social network, altri iniziano a lavorare con le ospitate ma la maggior parte dopo pochi anni finisce nel dimenticatoio. A tutto ciò si aggiunge il fatto che man a mano che il programma va avanti, sempre più ragazzi cercano di accedere alle selezioni pur di far fortuna, e tutto ciò sta portando a una progressiva perdita di fiducia nei confronti di UeD. Questa volta parliamo di Sossio Aruta. Famoso tra i programmi mariani, Sossio ha partecipato ama anche a ...