Torre di Mosto: tenta di uccidere la sua ex moglie poi si toglie la vita (Di lunedì 8 agosto 2022) Ennesimo caso di violenza contro le donne, ennesimo tentato femminicidio in Italia. Questa volta siamo a Venezia dove un uomo, ha tentato di uccidere la sua ex moglie. In un primo momento si era pensato che l'uomo, Michele Beato, avesse tentato di ammazzare la sua ex, usando una balestra. Successivamente, dopo i rilievi delle forze dell'ordine, è emerso che avrebbe usato un'arma bianca. Non si sa ancora di preciso quale. L'uomo, dopo aver tentato di uccidere la sua ex moglie, a Torre di Mosto ( in provincia di Venezia) si è poi tolto la vita. Purtroppo la donna, è in ospedale ma le sue condizioni risulterebbero gravissime, potrebbe quindi non farcela. La donna è stata aggredita davanti al posto di ...

