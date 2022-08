Sinner e Alcaraz regalano spettacolo in allenamento a Montreal: scambio pazzesco (VIDEO) (Di lunedì 8 agosto 2022) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continuano a regalare spettacolo. Dopo la finale di Umago vinta dall’azzurro di tre set, i due si sono allenati insieme sul cemento canadese di Montreal alla vigilia del Masters 1000, regalando spettacolo ai tifosi presenti: scambio pazzesco e lunghissimo, considerato già “punto del torneo” ancora prima che il torneo inizi, con recuperi incredibili nel quale Sinner ha avuto la meglio facendo cadere a terra un Alcaraz stremato. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Jannike Carloscontinuano a regalare. Dopo la finale di Umago vinta dall’azzurro di tre set, i due si sono allenati insieme sul cemento canadese dialla vigilia del Masters 1000, regalandoai tifosi presenti:e lunghissimo, considerato già “punto del torneo” ancora prima che il torneo inizi, con recuperi incredibili nel qualeha avuto la meglio facendo cadere a terra unstremato. Ecco il. SportFace.

Eurosport_IT : MAGIC SINNERRRR ?????? L'azzurro vince l'ATP di Croazia battendo Alcaraz in rimonta per 7(7)-6(5) 1-6 1-6 ??????… - WeAreTennisITA : Jannik Sinner batte per la seconda volta consecutiva Carlos Alcaraz. Giulio Zeppieri e Franco Agamenone centrano la… - SuperTennisTv : ?? ????????????????? @janniksin è il nuovo campione del #CroatiaOpenUmag: 6-7 6-1 6-1 ad Alcaraz! Riempiamolo di ??… - sportface2016 : #Sinner e #Alcaraz regalano spettacolo in allenamento a #Montreal: scambio pazzesco (VIDEO) - andreaspinopico : RT @DarioPuppo: Sinner e Alcaraz se le danno di santa ragione anche in allenamento! #Sinner #Alcaraz #ATPMontreal #tennis -