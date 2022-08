Regola le tue vele, a Riposto l’iniziativa per i bambini affetti da iperattività (Di lunedì 8 agosto 2022) Conto alla rovescia per Regola le tue vele. Giovedì 11 agosto, alle ore 10, grazie all’ospitalità del Marina di Riposto, la Lega navale italiana metterà a disposizione le sue imbarcazioni, i suoi istruttori ed esperti velisti, per fare uscire in mare, un folto gruppo di bambini affetti da sindrome da deficit di attenzione ed iperattività. Regola le tue vele per i bambini affetti da deficit dell’attenzione Circa il 4% della popolazione pediatrica è affetta dalla “Sindrome da deficit di attenzione e iperattività”.Il Disturbo da Deficit di Attenzione/iperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo. Esso include difficoltà disattenzione e concentrazione, di controllo degli ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 8 agosto 2022) Conto alla rovescia perle tue. Giovedì 11 agosto, alle ore 10, grazie all’ospitalità del Marina di, la Lega navale italiana metterà a disposizione le sue imbarcazioni, i suoi istruttori ed esperti velisti, per fare uscire in mare, un folto gruppo dida sindrome da deficit di attenzione edle tueper ida deficit dell’attenzione Circa il 4% della popolazione pediatrica è affetta dalla “Sindrome da deficit di attenzione e”.Il Disturbo da Deficit di Attenzione/, o ADHD, è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo. Esso include difficoltà disattenzione e concentrazione, di controllo degli ...

marisavillani : RT @Gipi_Sgarlata: @Airone_Azzurro @Nadia97024918 @lauraboldrini In Italia c'è posto per gli italiani! Poi, ove possibile, ci può essere po… - UDeglistronzi : @DiegoFusaro L’emergenza è finita, ora rimane qualche regola di buon senso. Le tue insinuazioni si sono rivelate sb… - Gipi_Sgarlata : @Airone_Azzurro @Nadia97024918 @lauraboldrini In Italia c'è posto per gli italiani! Poi, ove possibile, ci può esse… - giustiziereX : @balldontliedude ma che ragionamento del cazzo è come fai ad attuare un blocco navale su un fronte italia-libia, gr… - marm0cchi0 : @la_peau_douce_ È un modo di dire un po' generico: buona regola è rispettare l'interlocutore, cioè non insultarlo s… -