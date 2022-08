Qual è il difetto congenito della sinistra (Di lunedì 8 agosto 2022) Il magma politico, che si osserva nel campo progressista, è profetico di quanto sarebbe instabile un governo in cui coabitano istanze inconciliabili. Il leader di Azione, Carlo Calenda, pensava di aver imposto un matrimonio morganatico al Pd, stipulando un accordo che riconoscesse il rango politico differente (inferiore) a coloro che, pur inglobati nella coalizione, si dichiarano ostili all’«agenda Draghi». Tuttavia, l’ossessiva volontà di allargare i confini del centrosinistra, al solo scopo di affievolire l’ampiezza della vittoria degli avversari con la proliferazione di incoerenze ingestibili, ne sta minando ulteriormente la credibilità. Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, dopo aver sbertucciato Calenda, apostrofandolo come un immaturo («Un bambino capriccioso, va educato»), ha incassato una quota dei collegi uninominali. Così pure Nicola ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 8 agosto 2022) Il magma politico, che si osserva nel campo progressista, è profetico di quanto sarebbe instabile un governo in cui coabitano istanze inconciliabili. Il leader di Azione, Carlo Calenda, pensava di aver imposto un matrimonio morganatico al Pd, stipulando un accordo che riconoscesse il rango politico differente (inferiore) a coloro che, pur inglobati nella coalizione, si dichiarano ostili all’«agenda Draghi». Tuttavia, l’ossessiva volontà di allargare i confini del centro, al solo scopo di affievolire l’ampiezzavittoria degli avversari con la proliferazione di incoerenze ingestibili, ne sta minando ulteriormente la credibilità. Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, dopo aver sbertucciato Calenda, apostrofandolo come un immaturo («Un bambino capriccioso, va educato»), ha incassato una quota dei collegi uninominali. Così pure Nicola ...

