Milan-Udinese | prima giornata Serie A 2022 2023 | data | orario e diretta tv Sky Dazn

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 agosto 2022) IlCampione d’Italia dovrà vedersela con l’di Andrea Sottil, in occasione delladella. Rossoneri che vorranno confermare la fantastica stagione dello scorso anno, conclusa con la vittoria dello Scudetto, per proseguire al meglio il progetto con Pioli. Friulani che invece di ne iniziano uno nuovo di percorso, con Andrea Sottil al timone.andrà in scena sabato 13 agosto, con fischio d’inizio alle ore 18.30. Latelevisiva del match sarà offerta da, così come in live streaming, piattaforma che detiene i diritti della massimaitaliana. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti, ...