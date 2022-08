M di maschio, F di femmina, X per le identità trans* e non binarie: dove è possibile? (Di lunedì 8 agosto 2022) Aprite il vostro passaporto: accanto alla sezione che indica il sesso della persona trovate, di solito, la F di femmina e la M di maschio. Ma in alcuni Paesi, ad esempio gli Stati Uniti, i cittadini possono scegliere invece l’opzione X, che ufficialmente identifica l'”identità di genere non specificata o altro“. Una decisione arrivata lo scorso marzo, applaudita come “fondamentale” da Jessica Stern, special diplomatic envoy degli Usa per i diritti LGBTQI+. “Questo cambiamento riconosce la vera identità del titolare del passaporto”, aveva aggiunto l’inviata per i diritti Lgbtq+. Tutti gli Stati che riconoscono la possibilità della X nei documenti Il genere X sui passaporti dei cittadini statunitensiMa sapevate che gli Stati Uniti sono solo l’ultimo di 16 Paesi che riconoscono questa possibilità? A darne testimonianza è ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 8 agosto 2022) Aprite il vostro passaporto: accanto alla sezione che indica il sesso della persona trovate, di solito, la F die la M di. Ma in alcuni Paesi, ad esempio gli Stati Uniti, i cittadini possono scegliere invece l’opzione X, che ufficialmente identifica l'”di genere non specificata o altro“. Una decisione arrivata lo scorso marzo, applaudita come “fondamentale” da Jessica Stern, special diplomatic envoy degli Usa per i diritti LGBTQI+. “Questo cambiamento riconosce la veradel titolare del passaporto”, aveva aggiunto l’inviata per i diritti Lgbtq+. Tutti gli Stati che riconoscono la possibilità della X nei documenti Il genere X sui passaporti dei cittadini statunitensiMa sapevate che gli Stati Uniti sono solo l’ultimo di 16 Paesi che riconoscono questa possibilità? A darne testimonianza è ...

