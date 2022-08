Guterres (Onu): "Umanità sta giocando con una pistola carica" (Di lunedì 8 agosto 2022) Tokyo, 08 agosto 2022 "L'Umanità sta giocando con una pistola carica. Crisi con gravi risvolti nucleari si stanno diffondendo rapidamente, dal Medio Oriente alla penisola coreana, all'invasione russa ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Tokyo, 08 agosto 2022 "L'stacon una. Crisi con gravi risvolti nucleari si stanno diffondendo rapidamente, dal Medio Oriente alla penisola coreana, all'invasione russa ...

sole24ore : ?? Il Segretario generale dell’#Onu ha chiesto di sospendere ogni operazione militare “suicida” alle centrali nuclea… - SkyTG24 : Nell'ultima settimana, il segretario generale dell'#Onu ha espresso più volte preoccupazione per i rischi nucleari… - sole24ore : ?? Erdogan «No ok Finlandia e Svezia in Nato senza progressi anti terrorismo»: - diStasioStefano : RT @angelo_falanga: Il 1° agosto, la Missione permanente russa presso L'ONU ha inviato informazioni sulle mine a farfalla usate dall'Ucrai… - dopiot : RT @angelo_falanga: Il 1° agosto, la Missione permanente russa presso L'ONU ha inviato informazioni sulle mine a farfalla usate dall'Ucrai… -