Chiara Ferragni è incinta, terzo figlio in arrivo? Parla Fedez (Di lunedì 8 agosto 2022) Chiara Ferragni è incinta? In molti vociferano che la moglie di Fedez stia aspettando il loro terzo figlio. Ma è vero? Chiara Ferragni è incinta, aspetta il terzo figlio. La notizia fatto il giro del web rendendo felici tutti i fan dei Ferragnez. A smentire però l’indiscrezione è stato lo stesso Fedez in diretta Instagram. Un follower ha chiesto della gravidanza di sua moglie e Federico Lucia è subito intervenuto “ Raga no, Chiara non è incinta. Non credete a queste ca..te!”. Il rapper che ha specificato che si tratta di una fake news, probabilmente aggiungendo noi nata da un fraintendimento riguardo una sua diChiarazione sul nome ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 agosto 2022)? In molti vociferano che la moglie distia aspettando il loro. Ma è vero?, aspetta il. La notizia fatto il giro del web rendendo felici tutti i fan dei Ferragnez. A smentire però l’indiscrezione è stato lo stessoin diretta Instagram. Un follower ha chiesto della gravidanza di sua moglie e Federico Lucia è subito intervenuto “ Raga no,non è. Non credete a queste ca..te!”. Il rapper che ha specificato che si tratta di una fake news, probabilmente aggiungendo noi nata da un fraintendimento riguardo una sua dizione sul nome ...

