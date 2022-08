Cannavaro sul Napoli | «Occorre un colpo offensivo che carichi l’ambiente»

(Di lunedì 8 agosto 2022) Le parole dell’ex Juventus esu quello che sarà l’inizio di stagione da parte dei partenopei azzurri Ai microfoni de Il Mattino, ha parlato l’ex capitano della Nazionale Fabiosul. «Respiro la sofferenza dei tifosi azzurri, considerando che per il goal avevi gente come Mertens e Insigne. A questa gente servono calciatori che sappiano riaccendere l’entusiasmo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

MilanPress_it : Le parole del Campione del Mondo sul Milan ???? - NapoliAddict : Cannavaro sul Napoli: “Respiro l’insofferenza dei tifosi” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Alfredo Pedulla - Giova2358 : @GianniBalzarini È corretto, sul campo sono 38. Oppure qualcuno,sappiamo chi, una squadra con Cannavaro Buffon Nedv… - leo0738b : 5 verità sul calcio PT4 Maldini ???? e Baresi ???? sono i migliori difensori della storia Tecnica ? dribbling Vlahovic… - OfficialCiro : RT @AAlciato: Il 30 agosto a Biella parleremo di quell’estate là. Quella del 2006. Con @fabiocannavaro e @OfficialCiro in presenza. Con Mar… -

... è arrivato il momento di un primo approccio al Napoli e alla prossima Serie A :, un ... Ha lo scudettopetto che dà entusiasmo e una euforia che può farlo volare. Poi l'Inter è forte, c'è ...Ha lo scudettopetto che dà entusiasmo e una euforia che può farlo volare. Poi l'Inter è forte, ..., le sarebbe piaciuto avere un arbitro donna 'Quando giochi non vedi il sesso di chi ti ...Le parole dell’ex Juventus e Napoli su quello che sarà l’inizio di stagione da parte dei partenopei azzurri «Respiro la sofferenza dei tifosi azzurri, considerando che per il goal avevi gente come ...Fabio Cannavaro, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Real Madrid ed ex Pallone d'Oro, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha detto la sua sul Napoli: "Respiro l'insofferenza dei tifosi ...