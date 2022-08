Calenda, cosa succede ora? Ripartire dal Terzo Polo e dialogo con Renzi: l?obiettivo è arrivare al 15% (Di lunedì 8 agosto 2022) A dispetto dei toni tormentati e di quel dire «questa è la decisione più sofferta della mia vita», una volta fuori dagli studi Rai, Carlo Calenda confessa: «Sono... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 agosto 2022) A dispetto dei toni tormentati e di quel dire «questa è la decisione più sofferta della mia vita», una volta fuori dagli studi Rai, Carloconfessa: «Sono...

GiuseppeConteIT : In molti mi chiedono cosa ne sarà del “campo largo” di Letta dopo il broncio di Calenda, le voraci pretese di posti… - pdnetwork : “Calenda non ha onorato la parola data. In politica, come nella vita, è una cosa grave. Noi andiamo avanti con le c… - matteograndi : Il bullismo social, di massa e coordinato degli esponenti del PD nei confronti di Calenda è una cosa, letteralmente, indegna. - FuryBionda : @trattomale E sarebbe 'un problema che con Calenda non c'era'. Poi mi vengono a dire 'eh ma non vi sta bene niente,… - VotArturo : RT @fabiospes1: Ma quando #Conte ha fatto cadere il governo #Draghi, cosa ben più grave, avete mica letto tweet di #Bettini e della #Ditta… -