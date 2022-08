Binotto 'strada giusta,strategia non è punto debole Ferrari' (Di lunedì 8 agosto 2022) "Abbiamo dimostrato che possiamo fare un buon lavoro e a questi obiettivi ci si arriva passo dopo passo, facendo esperienza e crescendo. Quindi, dobbiamo continuare il percorso di continuo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) "Abbiamo dimostrato che possiamo fare un buon lavoro e a questi obiettivi ci si arriva passo dopo passo, facendo esperienza e crescendo. Quindi, dobbiamo continuare il percorso di continuo ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Ferrari, Binotto: 'Le strategie non sono il nostro punto debole, siamo sulla strada giusta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Ferrari, Binotto: 'Le strategie non sono il nostro punto debole, siamo sulla strada giusta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Ferrari, Binotto: 'Le strategie non sono il nostro punto debole, siamo sulla strada giusta' - napolimagazine : F1, Ferrari, Binotto: 'Le strategie non sono il nostro punto debole, siamo sulla strada giusta' - apetrazzuolo : F1, Ferrari, Binotto: 'Le strategie non sono il nostro punto debole, siamo sulla strada giusta' -