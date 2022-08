FirenzePost : Vicofaro: Don Biancalani denunciato, non ha consentito i controlli delle autorità nei locali dove ospita migranti - qn_lanazione : Vicofaro, denunciato don Biancalani - Nazione_Pistoia : Vicofaro, denunciato don Biancalani -

LA NAZIONE

Non ha consentito i controlli di Asl e municipale. La difesa: 'Non ero presente, ma avevo dato ...... sostenuto nel suo lavoro dalla comunità die daBiancalani. A seguire, una cena etnica con sapori da tutto il mondo, dalla Nigeria all'Inghilterra, dal Pakistan all'Ucraina. Il ... Vicofaro, denunciato don Biancalani Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Non ha consentito i controlli di Asl e municipale. La difesa: "Non ero presente, ma avevo dato disponibilità" Pistoia, 7 agosto 2022 - Nuovi guai per don Massimo Biancalani, denunciato per non aver co ...