Ucraina, Papa “Partenza delle navi segno di speranza” (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Desidero salutare con soddisfazione la Partenza dai porti dell’Ucraina delle prime navi cariche di cereali. Questo passo dimostra che è possibile dialogare e raggiungere risultati concreti che giovano a tutti. Pertanto tale avvenimento si presenta anche come un segno di speranza e auspico di cuore che seguendo questa strada si possa mettere fine ai combattimenti e arrivare a una pace giusta e duratura”. Così Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus in Piazza San Pietro. (ITALPRESS). -foto agenzia fotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Desidero salutare con soddisfazione ladai porti dell’primecariche di cereali. Questo passo dimostra che è possibile dialogare e raggiungere risultati concreti che giovano a tutti. Pertanto tale avvenimento si presenta anche come undie auspico di cuore che seguendo questa strada si possa mettere fine ai combattimenti e arrivare a una pace giusta e duratura”. CosìFrancesco dopo la recita dell’Angelus in Piazza San Pietro. (ITALPRESS). -foto agenzia fotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

vaticannews_it : Il #Papa saluta con gioia la partenza delle prime navi cariche di grano dai porti dell'#Ucraina: ciò 'dimostra che… - Agenzia_Ansa : Il Papa incontra in Vaticano il rappresentante di Kirill. E' il primo incontro di persona da quando la Russia ha in… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Dietro le guerre troppi interessi economici. In Ucraina l'unica cosa ragionevole è fermarsi e negoziare'… - vivereitalia : Ucraina, Papa 'Partenza delle navi segno di speranza' - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il pontefice si affaccia alla finestra per il consueto Angelus domenicale parlando del sentimento della 'paura' e del concetto… -