Riepilogo e gol della partita Almería-Al Hilal 1-2 della preseason 2022-2023

Leggi su justcalcio

(Di domenica 7 agosto 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 08/07/alle 23:04 est Gli arabi mettono in luce lo 0-2 prima dell’intervallo Ramazani ha tagliato le distanze da undici metri L’ha chiuso laquesta domenica con una sconfitta contro l’egiziano Al-in unain cui un pessimo primo tempo li ha portati in svantaggio di 0-2 già prima dell’intervallo. Ha migliorato le prestazioni nel secondo tempo, con più presenza in attacco, ma senza successo in una giornata in cui El Assy, amministratore delegato del club, ha annunciato che Sadiq partirà per poco meno di 30 milioni di euro. Al-Sheikh, proprietario, ha annunciato su Twitter che il nigeriano non era presente per ...