"Ogni volta che lo indossa...". Regina Elisabetta, ecco il colore che porta sfortuna (Di domenica 7 agosto 2022) Se indossa un abito blu, allora porta sfortuna: questa l'ultima curiosità trapelata sulla Regina Elisabetta. Quando la Sovrana mette un vestito di quel colore a un matrimonio, la coppia poi sarebbe destinata a divorziare. Lo hanno reso noto alcuni giornalisti della stampa estera, basandosi su fatti realmente accaduti. Questa sfortunata coincidenza sarebbe successa, per esempio, al matrimonio della sorella Margareth, quello con Antony Armstrong-Jones, celebrato nel 1960. In quell'occasione Sua Maestà ha indossato un completo blu e dopo qualche anno la coppia ha divorziato. Lo stesso vale per il matrimonio della principessa Anna, la figlia di Elisabetta e del defunto Principe Filippo. La sorella di Carlo ha sposato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Seun abito blu, allora: questa l'ultima curiosità trapelata sulla. Quando la Sovrana mette un vestito di quela un matrimonio, la coppia poi sarebbe destinata a divorziare. Lo hanno reso noto alcuni giornalisti della stampa estera, basandosi su fatti realmente accaduti. Questata coincidenza sarebbe successa, per esempio, al matrimonio della sorella Margareth, quello con Antony Armstrong-Jones, celebrato nel 1960. In quell'occasione Sua Maestà hato un completo blu e dopo qualche anno la coppia ha divorziato. Lo stesso vale per il matrimonio della principessa Anna, la figlia die del defunto Principe Filippo. La sorella di Carlo ha sposato il ...

rubio_chef : Potrebbero essere dottori, architetti e comici brillanti, atleti insuperabili, registe acclamate, o semplicemente p… - borghi_claudio : Ma Mori in Italexit ci è arrivato di suo o faceva parte del pacchetto casapound? Certe scelte (legittime) segnano… - berlusconi : Vedo i prodromi di una campagna bruttissima, fatta per l’ennesima volta di demonizzazione. A sinistra non riescono… - loZibbo : A costo di giocare a 3 in difesa o mettere De Sciglio a Sx, serve il sergente Milinkovic Savic come il pane. E qua… - harryismyhomex : io ogni volta che vedo @dmtzdmr -