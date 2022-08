I Campioni del passato: Antonio Iuliano (Di domenica 7 agosto 2022) Diamo il via ad una nuova rubrica dal titolo “I Grandi Campioni Azzurri”, con l’obiettivo principale di fare conoscere alle nuove generazioni di tifosi partenopei, i calciatori che hanno contribuito a scrivere la storia del Napoli dal 1926 ad oggi. E non potevamo non iniziare con il grande Capitano “Antonio Juliano”. Antonio Juliano nasce a Napoli, il 26 dicembre del 1942. ed è una delle icone del calcio Napoli. Ha legato la sua carriera agonistica alla squadra della sua città, il Napoli, nel quale ha militato dal 1961 al 1978 per 17 stagioni, di cui 12 da capitano. Per lungo tempo è stato il calciatore azzurro con più presenze in tutte le competizioni. Con la maglia azzurra ha vinto due Coppe Italia (1961-62 e 1975-76), una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976). Con la nazionale italiana invece si è ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 7 agosto 2022) Diamo il via ad una nuova rubrica dal titolo “I GrandiAzzurri”, con l’obiettivo principale di fare conoscere alle nuove generazioni di tifosi partenopei, i calciatori che hanno contribuito a scrivere la storia del Napoli dal 1926 ad oggi. E non potevamo non iniziare con il grande Capitano “Juliano”.Juliano nasce a Napoli, il 26 dicembre del 1942. ed è una delle icone del calcio Napoli. Ha legato la sua carriera agonistica alla squadra della sua città, il Napoli, nel quale ha militato dal 1961 al 1978 per 17 stagioni, di cui 12 da capitano. Per lungo tempo è stato il calciatore azzurro con più presenze in tutte le competizioni. Con la maglia azzurra ha vinto due Coppe Italia (1961-62 e 1975-76), una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976). Con la nazionale italiana invece si è ...

