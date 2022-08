Giorgio Chiellini, la prima ammonizione in Mls è già da antologia: i tifosi impazziscono in tribuna – VIDEO (Di domenica 7 agosto 2022) L’ammonizione più famosa per Giorgio Chiellini rimarrà sempre quella presa a Wembley nella finale europea poi vinta dall’Italia ai rigori contro l’Inghilterra, quando con la mano prese per il colletto Saka. Anche il primo giallo sventolato al difensore italiano in Major League Soccer, però, è un manifesto del cinismo di Chiellini. Un fallo di mano che assomiglia al muro di un pallavolista per impedire una ripartenza in campo aperto. I telecronisti della Mls sono sbigottiti: “Penso sia da rosso“. I tifosi sugli spalti impazziscono: qualcuno sventola anche la maglietta azzurra con il numero 3. Intanto in campo i Los Angeles FC di Chiellini vincono nettamente per 4 a 1 contro il Real Salt Lake, confermando il primo posto in classifica nella Western Conference. Alla fine, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) L’più famosa perrimarrà sempre quella presa a Wembley nella finale europea poi vinta dall’Italia ai rigori contro l’Inghilterra, quando con la mano prese per il colletto Saka. Anche il primo giallo sventolato al difensore italiano in Major League Soccer, però, è un manifesto del cinismo di. Un fallo di mano che assomiglia al muro di un pallavolista per impedire una ripartenza in campo aperto. I telecronisti della Mls sono sbigottiti: “Penso sia da rosso“. Isugli spalti: qualcuno sventola anche la maglietta azzurra con il numero 3. Intanto in campo i Los Angeles FC divincono nettamente per 4 a 1 contro il Real Salt Lake, confermando il primo posto in classifica nella Western Conference. Alla fine, ...

tombogert : MLS Secondary Transfer Window: - Lorenzo Insigne ???? - Federico Bernardeschi ???? - Gareth Bale ?????????????? - Giorgio Chi… - LAFC : 72' | #LAFC Sub Eddie Segura ?? Giorgio Chiellini ?? #RSLvLAFC 1-3 - fattoquotidiano : Giorgio Chiellini, la prima ammonizione in Mls è già da antologia: i tifosi impazziscono in tribuna – VIDEO - balik_mor : RT @JosRodriguez37: Simplemente Giorgio Chiellini. - EstravizJr : RT @JosRodriguez37: Simplemente Giorgio Chiellini. -