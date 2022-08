CorriereCitta : Elezioni latina, tra gli aventi diritto al voto anche i morti: Bottoni presenta un esposto in Questura - Domenic31221355 : @GiorgiaMeloni @PSenaldi ....così è sicuro di riuscire a vincere le elezioni. Un po così, un po di intrallazzi com… - News_24it : LATINA – 'Il 20 settembre scorso ricevetti dal Comune di Latina la lista degli aventi diritto al voto, ma tra i nom… - News_24it : LATINA – 'Il 20 settembre scorso ricevetti dal Comune di Latina la lista degli aventi diritto al voto, ma tra i nom… - kocisse1 : @ViVilaVitaOra Questo soggeto e la sua banda e chi la sostiene,sono i traditori della Nazione,del Popolo Italiano e… -

Prende forma poco alla volta il disegno delle candidature nel Lazio per lePolitiche del ...Massimo Ruspandini e Nicola Calandrini su un solo collegio (o Camera Frosinone o Camera) ...Mentre è iniziato il balletto dellepolitiche con il ritorno al tema dello scontro fra due blocchi aventi identici orizzonti ... Cina, Russia, India, Iran, America, Africa ecc. verso un ...L'assemblea di SI conferma l'alleanza con +Europa. Botta e risposta tra il Partito democratico e Italia viva in vista delle elezioni politiche di fine settembre. Nel pomeriggio vertice Letta-Fratoiann ...La Procuradi Latina ha aperto un fascicolo in relazione alle motivazioni della decisione con cui il Tar, l’8 luglio, ha annullato l’elezione del sindaco Damiano Coletta e l’esito del voto in 22 sezion ...