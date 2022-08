Covid oggi Toscana, 1.329 contagi e 5 morti: bollettino 7 agosto (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.329 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. Con i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore, 301 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.028 con test rapido, sale a 1 milione e 351.873 il numero dei contagiati rilevati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono ugualmente dello 0,1 per cento (1.573 persone) e raggiungono quota 1.253.361 (92,7% dei casi totali). Questi i dati relativi all’andamento della pandemia accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.329 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. Con i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore, 301 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.028 con test rapido, sale a 1 milione e 351.873 il numero deiati rilevati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono ugualmente dello 0,1 per cento (1.573 persone) e raggiungono quota 1.253.361 (92,7% dei casi totali). Questi i dati relativi all’andamento della pandemia accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in ...

