Carlo Calenda e la notte dei dubbi, i dem: «Come fa a dirci di no?» Ma Renzi non si fida ed esclude l?intesa (Di domenica 7 agosto 2022) «Voglio proprio vedere a questo punto Come fa Calenda a rompere. Sarebbe assurdo e irresponsabile». Enrico Letta, a sera, si mostra ottimista. Non crede che il leader di Azione oggi possa... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 agosto 2022) «Voglio proprio vedere a questo puntofaa rompere. Sarebbe assurdo e irresponsabile». Enrico Letta, a sera, si mostra ottimista. Non crede che il leader di Azione oggi possa...

ricpuglisi : Ho un'idea. Lascerei fare la campagna elettorale per il centro destra (e per Renzi) a due persone soltanto: 1) C… - AndreaVenanzoni : +++ FLASH NEWS: Carlo Calenda non twitta da 5 ore circa +++ - rubio_chef : Aspettiamo Emma Bonino e Carlo Calenda avvolti dalla bandiera palestinese, a condannare in piazza l’ennesimo massac… - Idl3 : RT @AndreaVenanzoni: +++ FLASH NEWS: Carlo Calenda non twitta da 5 ore circa +++ - debe : RT @sciltian: Se vi state stupendo della impoliticità di #Calenda, vi consiglio di leggere questo articolo di qualche mese fa sul Marchese… -