Vaiolo delle scimmie, via alla vaccinazione in quattro regioni - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 6 agosto 2022) Via libera alla vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie con l'uso esteso del vaccino contro il Vaiolo già esistente. Una circolare del ministero della Salute, infatti, indica le modalità e la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Via liberacontro ilcon l'uso esteso del vaccino contro ilgià esistente. Una circolare del ministero della Salute, infatti, indica le modalità e la ...

