(Di sabato 6 agosto 2022) ROMA " È fatta o quasi. Telenovela in chiusura. Ivan, 28 anni, domani sera dovrebbe raggiungere Roma per sottoporsi lunedì mattina alle visite mediche.no lo scambio dei documenti e le ...

sportli26181512 : #Provedel alla Lazio, ci siamo: cosa manca per l’accordo: Corradino chiama Lotito, intesa vicina e soltanto da form… - LALAZIOMIA : Provedel alla Lazio, ci siamo: cosa manca per l’accordo - LALAZIOMIA : Mercato - Provedel alla Lazio e Dragowski allo Spezia. E Meret? - Il Napoli Online - infoitsport : Spezia, niente Meret: arriva Dragowski. Provedel subito alla Lazio - infoitsport : Dragowski allo Spezia, ci siamo: poi Provedel alla Lazio -

ROMA " È fatta o quasi. Telenovela in chiusura. Ivan, 28 anni, domani sera dovrebbe raggiungere Roma per sottoporsi lunedì mattina alle visite mediche. Mancano lo scambio dei documenti e le firme sui contratti. Decisiva la riapertura dei ...Le parti sono sempre più vicine a concludere positivamente la trattativa che di conseguenza sbloccherà anche il passaggio diLazio. Questo doppio trasferimento allontana anche la ...Kiwior, Agudelo e Verde i giocatori che più si sono adattati al modulo di Gotti. Non ci sarà Ekdal, sicuro a centrocampo l’impiego di Gyasi e Bastoni ...Dragowski allo Spezia, le cifre. Dragowski allo Spezia, ormai ci siamo. Si attende la risposta dei viola, ma i segnali sono incoraggianti: il trasferimento dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, in te ...