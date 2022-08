Piogge torrenziali dopo la siccità | strade chiuse e danni in Alto Adige

Leggi su agi

(Di sabato 6 agosto 2022) AGI - I violenti temporali del tardo pomeriggio di venerdì inoltre a causare frane ed interruzioni di, hanno provocatoin diverse località ma fortunatamente non sono stati registrati feriti. In un'ora nell'area intorno a San Martino in Badia sono caduti quasi 100 millimetri d'acqua. Per fare un confronto a Bolzano la quantità più alta di precipitazioni registrata finora è stata di 112 millimetri per metro quadrato nella notte tra il 31 gennaio e l'1 febbraio 1986 (nell'arco di 24 ore). In Val Badia è stato evacuato preventivamente un albergo. Gli occupanti, tutti turisti, sono stati alloggiati in altre strutture nella zona di Brunico. A Valdaora sono stati allestiti per sicurezza 50 letti provvisori. In Val di Fleres è esondato il torrente Korbbach. Il materiale trasportato dal torrente ha ...