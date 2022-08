Pellegrini: «Andrebbe insegnato che il vero sport è arrivare secondi, settimi, non c’è solo la vittoria» (Di sabato 6 agosto 2022) Molto bella l’intervista a Federica Pellegrini pubblicata da DlaRepubblica, a firma di Giovanni Audiffredi. La ex nuotatrice ripercorre i suoi esordi, quando a 16 anni salì sul podio d’argento alle Olimpiadi di Atene e dà consigli alle giovani che si accostano al nuoto. «La corona è ancora appesa in casa e quella medaglia mi ha cambiato la vita. Ripensandoci, ma vaffa a quella situazione. Che ero troppo piccola per affrontare. Forse oggi i giovani nuotatori sono più pronti a sostenere una cosa simile. Mi sembrano più navigati, ricevono già grandi attenzioni e soprattutto sanno lavorare con i social network». Alle sue giovani ex colleghe cosa dice? «Non scegliere di nuotare per diventare ricca e famosa. Ci sono modi più semplici. Fallo solo per passione. Famosa lo diventi se vinci, rivinci e rivinci un’altra volta. Ricca se rivinci altre decine di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Molto bella l’intervista a Federicapubblicata da DlaRepubblica, a firma di Giovanni Audiffredi. La ex nuotatrice ripercorre i suoi esordi, quando a 16 anni salì sul podio d’argento alle Olimpiadi di Atene e dà consigli alle giovani che si accostano al nuoto. «La corona è ancora appesa in casa e quella medaglia mi ha cambiato la vita. Ripensandoci, ma vaffa a quella situazione. Che ero troppo piccola per affrontare. Forse oggi i giovani nuotatori sono più pronti a sostenere una cosa simile. Mi sembrano più navigati, ricevono già grandi attenzioni e soprattutto sanno lavorare con i social network». Alle sue giovani ex colleghe cosa dice? «Non scegliere di nuotare per diventare ricca e famosa. Ci sono modi più semplici. Falloper passione. Famosa lo diventi se vinci, rivinci e rivinci un’altra volta. Ricca se rivinci altre decine di ...

