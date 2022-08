Nubifragio in Alto Adige, fiume di fango e detriti abbatte il ponte in un secondo – Video (Di sabato 6 agosto 2022) Violenti nubifragi si sono abbattuti in val Pusteria, ieri sera. Nel Video si vede il fiume, pieno di fango e detriti, che abbatte un ponte nel comune di Valdaora, in provincia di Bolzano. Scene simili si sono verificate anche in val di Fassa, dove sono state evacuate circa cento persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Violenti nubifragi si sono abbattuti in val Pusteria, ieri sera. Nelsi vede il, pieno di, cheunnel comune di Valdaora, in provincia di Bolzano. Scene simili si sono verificate anche in val di Fassa, dove sono state evacuate circa cento persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

