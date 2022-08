SkyTG24 : #Milano, tentano furto in casa con 12enne al seguito: due arresti - leggoit : Milano, tentano un furto in appartamento con un 12enne al seguito: arrestate due donne - Grasiento : @DonKalulu20 Update (finale, promesso): Maldini, Massara, Moncada e Gazidis tentano il blitz finale per portare il… - LuinoNotizie : Tentano di rapinare un uomo sul Laveno-Milano e lo picchiano: arrestati due ventenni - RedazioneLaNews : #Milano Aggrediscono un viaggiatore e tentano di rapinarlo. Ma un poliziotto vede tutto -

Sky Tg24

La polizia diha arrestato una cittadina croata di 25 anni e una serba di 21, già gravate da precedenti specifici, che hanno tentato di entrare in un appartamento con un ragazzino di 12 anni al seguito. I ...Giovedì pomeriggio, gli agenti della 6Sezione della Squadra Mobile, transitando in via Monte Ceneri, hanno notate le due donne in compagnia di un giovanissimo ragazzo muoversi con fare sospetto, ... Milano, tentano furto in casa con 12enne al seguito: due arresti Milano, 6 agosto 2022 - Cercavano di rubare la batteria di una bici elettrica parcheggiata in viale Jenner ma sono stati sorpresi dal proprietario, un peruviano di 53 anni, che li ha inseguiti. E' suc ...L'episodio si è verificato giovedì pomeriggio. Sono intervenuti gli agenti in servizio di controllo proprio contro i furti in casa, in aumento durante il periodo estivo perché molti residenti sono in ...