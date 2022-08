LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: griglia di partenza, 5° Bagnaia. “Non avevo la consueta velocità” (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA GARA IN TV E STREAMING IN CHIARO LA griglia DI partenza LA CRONACA DELLE QUALIFICHE FRANCESCO Bagnaia: “NON avevo LA consueta VELOCITA'” JOHANN ZARCO: “BELLISSIMO FARE LA POLE-POSITION QUI A SILVERSTONE” MAVERICK VINALES: “Gran GIRO OGGI, DOMANI VOGLIO VINCERE” JACK MILLER: “BEL GIRO, SILVERSTONE E’ DIVERTENTE” 15.56 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la DIRETTA delle gare del Motomondiale a Silverstone! 15.54 Piccola delusione Suzuki, con Rins 11° e Mir 12°. Domani si preannuncia una gara molto interessante, soprattutto con una seconda fila composta da tre dei Grandi ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA GARA IN TV E STREAMING IN CHIARO LADILA CRONACA DELLE QUALIFICHE FRANCESCO: “NONLAVELOCITA'” JOHANN ZARCO: “BELLISSIMO FARE LA POLE-POSITION QUI A SILVERSTONE” MAVERICK VINALES: “GIRO OGGI, DOMANI VOGLIO VINCERE” JACK MILLER: “BEL GIRO, SILVERSTONE E’ DIVERTENTE” 15.56 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per ladelle gare del Motomondiale a Silverstone! 15.54 Piccola delusione Suzuki, con Rins 11° e Mir 12°. Domani si preannuncia una gara molto interessante, soprattutto con una seconda fila composta da tre deidi ...

