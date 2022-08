Inghilterra: per cambiare i colori e gli stemmi si chiederà ai fan (Di sabato 6 agosto 2022) Inghilterra, dopo molte polemiche negli ultimi anni, per ogni cambiamento di colori di maglie o stemmi bisognerà chiedere ai tifosi Dopo le numerose polemiche degli ultimi anni sui cambi di colore delle maglie o degli stemmi, in Inghilterra decideranno i tifosi. Come riportato dalla Stampa, la FA ha deciso che per preservare i valori e la storia dei club, ogni proprietà che vorrà cambiare colori e simboli dovrà consultare gli abbonati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022), dopo molte polemiche negli ultimi anni, per ogni cambiamento didi maglie obisognerà chiedere ai tifosi Dopo le numerose polemiche degli ultimi anni sui cambi di colore delle maglie o degli, indecideranno i tifosi. Come riportato dalla Stampa, la FA ha deciso che per preservare i valori e la storia dei club, ogni proprietà che vorràe simboli dovrà consultare gli abbonati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

