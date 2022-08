Il mio vicino Adolf, polemiche per Udo Kier e David Hayman: “Non è un film razzista, ma una commedia tragica" (Di sabato 6 agosto 2022) I veterani Udo Kier e David Hayman, protagonisti de Il mio vicino Adolf, sedano le polemiche politiche che hanno accompagnato il film, in anteprima al Festival di Locarno e nei cinema italiani dal 3 novembre. Debutto a Locarno 2022 con polemica per Il mio vicino Adolf, commedia garbata che affronta il tema del Nazismo da un'angolazione originale. Il protagonista è un anziano ebreo scampato ai campi di concentramento che vive isolato in un paesino del Sudamerica negli anni '60, convinto che il suo nuovo vicino di casa sia Adolf Hitler in persona. Coproduzione israelo-colombiano-polacca, il film è diretto e co-scritto dal regista russo-israeliano Leon Prudovsky. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 agosto 2022) I veterani Udo, protagonisti de Il mio, sedano lepolitiche che hanno accompagnato il, in anteprima al Festival di Locarno e nei cinema italiani dal 3 novembre. Debutto a Locarno 2022 con polemica per Il miogarbata che affronta il tema del Nazismo da un'angolazione originale. Il protagonista è un anziano ebreo scampato ai campi di concentramento che vive isolato in un paesino del Sudamerica negli anni '60, convinto che il suo nuovodi casa siaHitler in persona. Coproduzione israelo-colombiano-polacca, ilè diretto e co-scritto dal regista russo-israeliano Leon Prudovsky. ...

