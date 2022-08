_Gi_Ci_ : @Volatilevitali1 @kiara86769608 @GiuseppeConteIT Fa di più. Per Di Maio sta facendo cose che non farebbe nemmeno pe… -

La Stampa

L'armata Brancaleone organizzata dal segretario, stando agli ultimi sondaggi Tecnè diffusi dal ... la coalizione di centrodestra, unita e coesa da tempo non, viaggia vicino al 50% , contro ...... sindacodi Fiumicino, vivono alcuni mesi all'anno. Il Pm Giampaolo Melchionna del Tribunale di ... Isono caduti subito sul fratello della Cirinnà, Claudio, e su suo figlio Riccardo. La ... I sospetti dem su Calenda: “È un Renzi 2.0, basta polemiche o vuole solo far saltare tutto” Era stato il giallo dell’estate 2021 e ora, a distanza di un anno esatto, torna a far parlare di sé il “tesoro” nascosto nella cuccia del cane della coppia di politici ...Da tempo denunciava di essere vittima di insulti e minacce, a intervalli irregolari, da parte dei no vax. Lo aveva fatto anche qualche giorno fa, poco prima di essere ritrovata morta.