Gaza, salta l'amichevole a Tel Aviv tra la Juventus e l'Atletico Madrid (Di sabato 6 agosto 2022) Non ci sarà la amichevole domani sera a Tel Aviv tra la Juventus e l'Atletico Madrid. L'hanno deciso gli organizzatori israeliani dell'incontro giustificando la scelta con "le tensioni di sicurezza nel sud di Israele". La decisione – secondo i media – è stata presa in accordo con le rispettive squadre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

