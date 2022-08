Fratoianni e Bonelli dicono sì all'alleanza col Pd di Letta Elezioni, per adesso il sacro scranno è messo al sicuro (Di sabato 6 agosto 2022) Come ampiamente previsto, dopo il “sì” dato ieri all’entrata in coalizione con il Pd dei Verdi di Angelo Bonelli anche Sinistra italiana ha detto “yes” e così i due sono volati velocemente ad incontrare Enrico Letta, segretario del Partito democratico, per cercare di far valere le loro ragioni esemplificate in queste belle par Fratoianni e Bonelli dicono sì all'alleanza col Pd di Letta<br> Elezioni, per ora il sacro scranno è messo al sicuro Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 6 agosto 2022) Come ampiamente previsto, dopo il “sì” dato ieri all’entrata in coalizione con il Pd dei Verdi di Angeloanche Sinistra italiana ha detto “yes” e così i due sono volati velocemente ad incontrare Enrico, segretario del Partito democratico, per cercare di far valere le loro ragioni esemplificate in queste belle parsì all'col Pd di

, per ora ilalSegui su affaritaliani.it

demagistris : Le facce di #Fratoianni e #Bonelli sono più serene, hanno ottenuto le due poltrone che li appagano. In ammucchiata… - LaVeritaWeb : Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno l’urgenza di dare ai militanti di sinistra l’impressione di contare qualco… - riotta : Secondo me Fratoianni e Bonelli abbozzano alla grande e alla fine, dopo tira e molla tonitruanti citando Spartaco e… - Margy45422620 : RT @dariochierchia: Nell'accozzaglia il peso politico di Fratoianni e Bonelli è 0, nullo, non pervenuto. Contano come il due di coppe... an… - Freak_Nick_ : RT @ultimora_pol: #Italia Luigi #DeMagistria::XLe facce di Fratoianni e Bonelli sono più serene, hanno ottenuto le due poltrone che li appa… -