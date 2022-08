Francesca Chillemi, l’attrice siciliana colpita da un grave lutto (Di sabato 6 agosto 2022) Francesca Chillemi piange la scomparsa dell’adorata nonna. Ad annunciare la sua morte è lei stessa su Instagram. “Nonna Ciccina questo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 6 agosto 2022)piange la scomparsa dell’adorata nonna. Ad annunciare la sua morte è lei stessa su Instagram. “Nonna Ciccina questo Perizona Magazine.

fanpage : È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in… - CapezzutoF : @MariaDa12060561 Ciaobuogiorno a Lei buona giornata e Felice ?? Weekend Complimenti CanYaman Super Bravissimo… - IsabelL56513050 : RT @AlbertoFuschi: Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman arriva ufficialmente a fine settembre su Canale 5. #Vi… - danielaco78 : RT @AlbertoFuschi: Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman arriva ufficialmente a fine settembre su Canale 5. #Vi… - Hani11CY : RT @AlbertoFuschi: Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman arriva ufficialmente a fine settembre su Canale 5. #Vi… -